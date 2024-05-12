سعر طن الحديد اليوم 12-5-2024 في مصر



الحديد الحديد



شهد سعر طن الحديد اليوم الأحد 12-5-2024 في مصر بمختلف المصانع والشركات، حالة من الاستقرار النسبي، ويتابع قطاع كبير من المواطنين والتجار أسعار مواد البناء بشكل يومي، ومن أبرزهم الحديد والأسمنت للتعرف على تغيرات الأسعار.



سعر طن الحديد اليوم في مصر



توضح «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الأحد، حسب التحديث الأخير الذي كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

قد يعجبك أيضا...

سعر الحديد الاستثماريسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأحد 40047 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».سعر حديد عزفي حين سجل سعر حديد عز اليوم الأحد 41352 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».أسعار الحديد اليوم عالمياًوعلى مستوى أسعار الحديد اليوم الأحد عالمياً، أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية متوسط الأسعار كالآتي:- سعر البليت: 505 دولاراً للطن.- سعر الحديد الخام: 119 دولاراً للطن.- سعر حديد التسليح: 529 دولاراً للطن.أسعار الأسمنت اليومكما سجل سعر الأسمنت اليوم الأحد وتحديداً الأسمنت الرمادي 2152 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».