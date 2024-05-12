سعر طن الحديد اليوم 12-5-2024 في مصر

سعر الحديد الاستثماري
شهد سعر طن الحديد اليوم الأحد 12-5-2024 في مصر بمختلف المصانع والشركات، حالة من الاستقرار النسبي، ويتابع قطاع كبير من المواطنين والتجار أسعار مواد البناء بشكل يومي، ومن أبرزهم الحديد والأسمنت للتعرف على تغيرات الأسعار.
سعر طن الحديد اليوم في مصر
توضح «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الحديد اليوم الأحد، حسب التحديث الأخير الذي كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.
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