سعر شيري اريزو 5 موديل 2025 الجديد



سعر شيري اريزو 5 سعر شيري اريزو 5

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 ، وتوافره هذه السيارات بزيادات سعرية جديدة ، وذلك نظرا لطرحها لأول مرة كـ موديل 2025 ، بالإضافة الي انها تمتلك العديد من التكنولوجيات المتطورة والحديثة ، التي تعمل علي راحة قائدها وركابها عند استقلالها .



- محرك شيري اريزو 5 موديل 2025 :



تحصل سيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وبها عزم دوران 414 نيوتن/متر ، وقوة 114 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 48 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

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- مواصفات شيري اريزو 5 موديل 2025 :زودت سيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، تعليق أمامي مستقل ماكفرسون ، وبها تعليق خلفي توريجن بيم شبه مستقل ، وباور ستيرينج ، وعجلات ألومنيوم مقاس 16 بوصة ، و فرامل ABS ، وEBD ، ومساعد فرامل ، ونظام تحكم في الجر، ونظام ESP ، ومساعد الثبات على الطرق المرتفعة ، و وسادة هوائية ، ونظام تذكير بأحزمة الأمان ، ومصابيح إشارات للطوارئ ، وحساسات ركن خلفية ، وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف ، وانذار تحديد السرعة، وكاميرا للرؤية الخلفية، وايموبليزر.- أسعار شيري اريزو 5 موديل 2025 بعد طرحها بالسوق المصري :الفئة الأولي من سيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 645 ألف جنيه، بدلا من 630 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 15 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 690 ألف جنيه ، بدلا من 675 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 15 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة شيري اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 715 ألف جنيه، بدلا من 700 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 15 ألف جنيه .