سعر سياره هيونداي إلنترا AD موديل 2025 بالسوق المحلي



هيونداي إلنترا AD هيونداي إلنترا AD

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 ، وتوافرت تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها على السعر الرسمي للسيارة نتيجة عدم استقرار سعر الدولار ، أما الآن فيوجد حالة من الاقبال على شراء السيارات الجديدة بعد انخفاض الأسعار نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ومن ضمن تلك الإصدارات. هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 .



- سعه محرك هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 :



تتسارع سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 من 0-100 كم/ساعة في مدة تصل الي 11.6 ثانية، ومتصل بها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقوده الي 50 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 155 نيوتن/متر ، وقوتها الي 127 حصان، ومتصل سرعتها القصوي الي 195 كم/ساعة .

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- مواصفات هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 :زودت سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 بالعديد من التكنولوجيات المتطورة من ضمنها، تكييف ، وباور ستيرنج، وريموت كنترول، وبها مرايات جانبية كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها زجاج كهربائي خلفي، وزجاج فاميه، ونوافذ كهربائية امامية، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .- أبعاد هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 :تتوافر سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 بالسوق المصري بطول 4620 مم، وعرض 1800 مم ، وارتفاع 1450 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .- أسعار هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 الجديدة :الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع بسعر 890 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع بسعر 950 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2025 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه .