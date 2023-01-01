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سعر سياره هوندا سيفيك تايب ار 2025 بالسعودية

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صورة الخبر: هوندا سيفيك تايب ار
هوندا سيفيك تايب ار

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا سيفيك تايب ار موديل 2025، وتنتمي تايب ار لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتعمل بقوة الدفع الأمامي للعجلات.

أبعاد هوندا سيفيك تايب ار موديل 2025

تأتى سيارة هوندا سيفيك تايب ار موديل 2025 بطول 18.09 مم، وعرض 74.4 مم، وارتفاع 55.4 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 1077 مم.
- محرك هوندا سيفيك تايب ار موديل 2025

تحصل سيارة هوندا سيفيك تايب ار موديل 2025 على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 329 حصان، وبها عزم دوران 420 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال مكونة من 6 سرعات.

- مواصفات سيفيك تايب ار موديل 2025

زودت سيارة سيفيك تايب ار موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام ترفيهي متكامل بشاشة تعمل عن طريق اللمس، وبلوتوث، وبها أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ونقطة اتصال بشبكة الواي فاي، ونظام التعرف على الصوت، ومجموعة من العدادات الرقمية، وبها تطبيقات الهواتف الذكية، ومنفذ USB، وشاحن لاسلكي، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وظهور تلقائي للكبح في حالات الطوارئ، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، وكاميرا خلفية متعددة الزوايا، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التعرف على حركة المرور، وتحذير من الاصطدام الأمامي، وتنبيه لحركة المرور الخلفية، ووسائد هوائية.
كما تحنوة سيارة سيفيك تايب ار موديل 2025، ايضاً على مساحة كافية للمقعد الخلفي لجلوس الكبار، وبها فتحات تهوية، وبها مقاعد مدفأة، وفتحة سقف، وبها مساحة للتخزين واسعة، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 9.0 بوصة، وبها نظام تحكم في المناخ ثنائي المناطق .

- سعر هوندا سيفيك تايب ار موديل 2025

تباع سيارة هوندا سيفيك تايب ار موديل 2025 فى سوق السيارات السعودى بسعر 175 ألف ريال سعودي .

المصدر: صدى البلد

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