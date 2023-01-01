سعر سياره ميني Cooper الجديدة بالسوق المصري..



ميني Cooper ميني Cooper

كشفت شركة ميني البريطانية عن طرازها الجديد ميني Cooper ، وتنتمي Cooper لفئة السيارات الهاتشباك ، وتمتلك 4 أبواب خارجية ، بالإضافة الي ان شركة ميني البريطانية هي من ضمن الشركات التابعة لـ بي إم دبليو الألمانية .



- أبعاد ميني Cooper الجديدة :



تأتي سيارة ميني Cooper الجديدة بطول 4.04 مم، ويصل سعه صندوق السيارة الخلفي الي 925 لتر .

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- محرك ميني Cooper الجديدة :تحصل سيارة ميني Cooper C الجديدة علي قوتها من محرك ينتج قوة 115 كيلووات/ساعة ، أي ما يعادل 156 حصان، أما بالنسبة الي Cooper S فـ تنتج قوة 150 كيلووات، أي ما يعادل 204 حصان- سعر ميني Cooper الجديدة :تتوافر سيارة ميني Cooper الجديدة بسعر 29.900 يورو ، أي ما يعادل مليون و 535 ألف جنيه مصري تقريبًا .- وفي سياق متصل :ميني كوبر هي عبارة سيارة صغيرة أنتجت في أواخر الخمسينيات، وتم أُطلاقها رسيماً عام 1959، وقد تم تصميمها في بريطانيا، وصممت سيارة ميني في بريطانيا لتساعد بريطانيا من الخروج من ازمتها النفطية عام 1956 ، وذلك لان الوقود لدى المملكة المتحدة بدأ في ذلك الوقت في النفاذ ، وبالتالي وضع رئيس شركة المحركات البريطانية تحدي بين المهندسين، وهو بناء سيارة صغيرة لتستهلك وقود اقل من سيارة الخمسينيات .ويجب ان يكون التصميم الجديد اصغر من سيارة موريس ماينور، الأكثر مبيعاً لديهم في ذلك الوقت، وعلي المهندسين استخدام نفس الأجزاء المصنعية القياسية، علي ان تتسع لأربعة ركاب ، وبالفعل تم إنتاج سيارة صغيرة 80 % من مساحة ارضيتها مخصصة للركاب وامتعتهم، واخف وزن بقيمه 22% من موريس ماينور .ومن أجل زيادة المساحة الداخلية للسيارة تم قلب المحرك، وتم تركيبه على عرض السيارة، وتم وضع علبة التروس أسفل المحرك لتوفير أكبر مساحة ممكنه بالسيارة، وتم إزالة عامود الحركة من المحرك ووضعه على العجلات الخلفية، وذلك ساعد في خفض ارتفاع الأرضية، واصبح سقفها أعلى من الداخل، وعمل علي زيادة مساحة الفضاء الداخلي باستخدام النوافذ المنزلقة، والمساحة التي تم توفيرها تحولت إلى مساحة للتخزين .