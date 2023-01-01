سعر سياره لاند روفر ديفندر 2025 بالإمارات..



لاند روفر ديفندر لاند روفر ديفندر

كشفت شركة لاند روفر عن طرازها الجديد لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025 ، وتنتمي ديفندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب .

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وتتوافر سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2025 بالعديد من الفئات منها، ديفندر 90 الكوبيه، و ديفندر 110، و ديفندر 130 الأكبر مع 3 صفوف من كراسي الركاب.- محرك لاند روفر ديفندر موديل 2025وتستمد سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2025 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي تيون تيربو، بجانب نظام مايلد هايبرد، وتنتج قوة 626 حصان، وبها عزم دوران يصل إلى 750 نيوتن/متر ويرتفع إلى 800 نيوتن/متر عند تفعيل وضعية قيادة Octa.لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025ويتصل بسيارة لاند روفر ديفندر موديل 2025 علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتتسارع من 0-96 كم/ساعة في 3.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 249 كم/ساعة، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، ويمكن لـ ديفندر العبور داخل المياه حتى ارتفاع 100 سم.- مواصفات لاند روفر ديفندر موديل 2025 :وزودت سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية مختلفة من منطقة الصداد الأمامي والشبك، وبها جنوط مقاس 22 بوصه، وبها تغيير بـ تصميم الفتحة الجانبية، وأقواس عجلات بارزة ، بالإضافة إلى ان سيارة يفندر زاد حجمها بمقدار 7 سم ، وزاد ارتفاعها بمقدار 4 سم مقارنة بـ ديفندر العادية.لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025وتمتلك لاند روفر ديفندر موديل 2025 تصفيحا سفليا لحمايتها من الصخور المفاجأة غير المتوقعة عند قيادتها على أصعب المسارات، وبها كراسي حاضنة مهواة مكسوة بمواد ذات جودة عالية، وبها شاحن لاسلكي، بها نظام صوتي Body and Soul و سماعات داخل الكراسي ، وتم تثبيت شعار اوكتا على مقود السيارة .- سعر لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025 بدولة الإمارات :تباع سيارة لاند روفر ديفندر اوكتا موديل 2025 في سوق الإمارات للسيارات بسعر 750 ألف درهم إماراتي .