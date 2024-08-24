سعر السمك في سوق العبور اليوم

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اختلف سعر الأسماك الطازجة والمجمدة في الأسواق الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024، ونرد في السطور التالية سعر السمك في سوق العبور للجملة صباح اليوم وفقاً لآخر تحديث بموقع السوق الالكتروني..

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وجاء سعر السمك الاكثر طلبا بين الناس لسعره الأقل مقارنتا بغيره وهو البلطي كالتالي.. الحجم الكبير من 75 إلى 77 جنيه، و يتراوح سعر اسماك البلطي المتوسط من 70 إلى 74 جنيه، وسجل سعر البلطي الاسواني من 30 إلى70 جنيه.وتراوح سعر الفلية البلطي من 50 إلي 250 جنيه، و تراوح سعر قشر البياض من 160 إلي 260 جنيه، و سعر بياض أملس البلدي من 100 إلي 150 جنيه، و بياض أملس (خليجي_بحيره ناصر _مزارع ) من 40إلي 90 جنيه.سعر الجمبري والكابورياو تراوح سعر الثعابين من 50 إلى 350 جنيها، فيما سجل سعر الجمبري الكبير من 670 إلى 770 جنيها، و الجمبري المجمد من سعر 175 إلى 425 جنيها، و جاء سعر الجمبري الصغير من 170 إلى 370 جنيها.فيما تراوح سعر الكابوريا من 40 إلي 160 جنيها، و سجل سعر المرجان من 150 إلى 270 جنيها، و جاء سعر المرجان المجمد من 30 إلى 50 جنيها.فيما سجل سعر البوري الكبير من سعر 110 إلى 160 جنيها، و تراوح سعر البوري الوسط من 90 إلى 100جنيه، و سجل سعر سمك الوقار من 200 إلي 400 جنيه، و تراوح سعر القاروص و لوت من 200 إلي 400 جنيه.أما أسماك المكرونة فتراوح سعر المكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيها، وسجل سعر المكرونة المجمدة من 30 إلى 60 جنيها، وسجل سعر الموسي من 200 إلي 420 جنيه، و تراوح سعر السبيط و الكاليماري سابيا من 200 إلى 440 جنيه، فيما سجل بعدها سعر القرش من 70 إلى 100 جنيه.و سجل سعر البربون من 180 إلى 300 جنيه، و البربون المجمد من 30 إلي 50 جنيه، و تراوح الدنيس من 100 إلى 260 جنيه.و جاء سعر السردين المجمد من 50 إلى 100 جنيه، وتراوح سعر الماكريل المجمد من 100 إلى 140 جنيه.