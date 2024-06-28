سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم



الذهب الذهب



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضات بسوق الصاغة المصرية، منذ بداية التعاملات الصباحية وحتى الآن بنحو 20 جنيها، ليسجل سعر الجرام الآن 3250 جنيهًا للشراء، و3235 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.

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سعر جرام الذهب عيار 24بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة 3714 جنيهًا للشراء، و3696 جنيهًا للبيع.وانخفض سعر جرام الذهب عيار21 إلى 3250 جنيها للشراء، مقارنة بـ3275 جنيها في سعر الجرام سعر التعاملات الصباحية، وبذلك يكون إجمالي التراجع في سعر الجرام 20 جنيهًا بحلول منتصف التعاملات.سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في محال الصاغة 2786 جنيهًا للشراء، و2774 جنيهًا للبيع.ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2167 جنيها للشراء، و2158 جنيهًا للبيع.بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3405 جنيهًا للشراء و3389 جنيهًا للبيع.سعر الجنيه الذهبوصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة إلى 26000 جنيهًا.