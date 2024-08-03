سعر الذهب في مصر اليوم 3-8-2024

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تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم السبت 3 أغسطس 2024 في مصر، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب حتى قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة على تراجع.

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أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)بلغ سعر الذهب في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3788 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3315 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2841 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2210 جنيهات.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم الجمعة في محلات الصاغة، عند 26520 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجل سعر الذهب المستعمل في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، كالآتي:بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3771 جنيهًا.تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3300 جنيه.وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2828 جنيهًا.سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2200 جنيه.