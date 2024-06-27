سعر الذهب في مصر اليوم 27-6-2024

تنتظر سوق الذهب بدء تعاملات أعيرة الذهب، اليوم الخميس، 27 يونيو 2024 في مصر، مع الساعة الـ10 صباحًا في محلات الصاغة وذلك بعد تداولها قبل نهاية يوم الأربعاء على تراجع.
أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر
بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في آخر تعامل له يوم الأربعاء في سوق الصاغة، 25120 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات
أسعار الذهب اليوم فى مصر (بيع)
سجلت أسعار الذهب في تعاملاتها قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!