سعر الذهب في مصر اليوم السبت 7-9-2024

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تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 في مصر، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب حتى قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة على تراجع.

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أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)بلغ سعر الذهب في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3874 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3390 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2905 جنيهات.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2260 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم الجمعة في محلات الصاغة، عند 27120 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجل سعر الذهب المستعمل في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، كالآتي:بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3862 جنيهًا.تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3380 جنيهًا.وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2897 جنيهًا.سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2253 جنيهًا.