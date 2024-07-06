سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6-7-2024

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تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم السبت 6 يوليو 2024 في مصر، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب حتى قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع.



أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)

بلغ سعر الذهب في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، كالآتي:



بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3668 جنيهًا.

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حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3210 جنيهات.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2751 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2140 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم الجمعة في محلات الصاغة، عند 25680 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجل سعر الذهب المستعمل في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، كالآتي:بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3645 جنيهًا.تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3190 جنيهًا.وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2734 جنيهًا.سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2126 جنيهًا.