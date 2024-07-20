سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-7-2024



الذهب الذهب

تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم السبت 20 يوليو 2024 في مصر، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على الارتداد الذي سجلته أعيرة الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)بلغ سعر الذهب في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3754 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3285 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2815 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2190 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم الجمعة في محلات الصاغة، عند 26280 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجل سعر الذهب المستعمل في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، كالآتي:بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3742 جنيهًا.تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3275 جنيهًا.وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2807 جنيهات.سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2183 جنيهًا.