سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-5-2024

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تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم السبت 11 مايو 2024 في مصر، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة.



أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)

بلغ سعر الذهب في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، كالآتي:



بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3577 جنيهًا.

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حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3130 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2682 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2086 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم الجمعة في محلات الصاغة، عند 25040 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجل سعر الذهب المستعمل في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، كالآتي:بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيهًا.تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3110 جنيهات.وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2665 جنيهًا.سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2073 جنيهًا.