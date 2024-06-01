سعر الذهب في مصر اليوم السبت 1-6-2024

تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم السبت 1 يونيو 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية يوم الخميس.
سعر جنيه الذهب اليوم في مصر
بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية يوم الجمعة 24920 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
بلغت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة في مصر كالآتي:
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