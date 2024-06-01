سعر الذهب في مصر اليوم السبت 1-6-2024

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الذهب

تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم السبت 1 يونيو 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية يوم الخميس.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر
بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية يوم الجمعة 24920 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

أسعار الذهب اليوم فى مصر
بلغت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة في مصر كالآتي:

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3560 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3115 جنيهًا.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2670 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2076 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء
سجلت أسعار الذهب الكسر قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة في مصر كالآتي:

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3537 جنيهًا.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3090 جنيهًا.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2652 جنيهًا.

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2063 جنيهًا.

المصدر: بوابه الاهرام

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