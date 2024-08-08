سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-8-2024

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تنتظر سوق الذهب بدء تعاملات أعيرة الذهب اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 في مصر، مع الساعة الـ10 صباحًا في محلات الصاغة وذلك بعد تداولها قبل نهاية يوم الأربعاء على ارتفاع.

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أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصربلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم الأربعاء في سوق الصاغة، 26920 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جراماتأسعار الذهب اليوم فى مصر (بيع)سجلت أسعار الذهب في تعاملاتها قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي:سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3845 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3365 جنيهًا.بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2884 جنيها.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2243 جنيهًا.وكان رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات هاني ميلاد، قد نفى بالأمس ما تم نشره من تصريحات تم ترويجها على أنها تصريحات وردت على لسانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات خاصة بأسعار الذهب على تطبيق تليجرام، وتفيد بمطالبته للتجار بغلق محالهم وإيقاف عمليات البيع والشراء على جميع مستويات الجملة والتجزئة والخام.وأكد عدم صحة ما ورد بالتصريح المغلوط عن ترجيح غلق المحلات اليوم لمنع التجار من التلاعب بالسعر لحين ظبط الأسعار.