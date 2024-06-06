سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6-6-2024

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تنتظر سوق الذهب بدء تعاملات أعيرة الذهب اليوم الخميس 6 يونيو 2024 في مصر، مع الساعة الـ10 صباحًا في محلات الصاغة وذلك بعد تداولها قبل نهاية يوم الأربعاء على ارتفاع.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر
بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في آخر تعامل له يوم الأربعاء في سوق الصاغة، 25040 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات

أسعار الذهب اليوم فى مصر (بيع)
سجلت أسعار الذهب في تعاملاتها قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي:

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3577 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3130 جنيهًا.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2682 جنيها.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2086 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم في مصر- شراء
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيهًا.

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3110 جنيهات.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2665 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2073 جنيهًا.

المصدر: بوابه الاهرام

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