سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024

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استهل سعر الذهب اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في مصر التعاملات عند نفس مستويات سعر إغلاق الذهب أمس الأربعاء، والتي شهدت نشاطا مع انتعاش سوق الذهب العالمية.

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ويشهد سعر أوقية الذهب عالميا انتعاشة كبيرة منذ تصريحات جيروم باول محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض سعر الفائدة خلال هذا الشهر.سعر جرام الذهب عيار 24تداول سعر جرام الذهب عيار 24 عند نحو 3868 جنيها للبيع، وسعر الشراء 3845 جنيها.سعر الذهب اليوم عيار 21 الآنتداول سعر بيع جرام الذهب عيار 21 عند نحو 3385 جنيها، وسعر شراء الذهب عيار 21 عند 3365 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 نحو 2901 جنيه، بينما سعر شراء عيار 18 ما قيمته 2884 جنيها.سعر سبيكة الذهب عيار 24بلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم نحو 3868 جنيها.وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام نحو 9670 جنيها.وحقق سعر سبيكة الذهب 5 جرامات 19340 جنيها.ولامس سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرامات نحو 38680 جنيها.وناهز سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام "أوقية الذهب" نحو 120294 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 14حقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2256 جنيها للبيع، بينما تداول سعر شراء عيار 14 في مصر عند نحو 2243 جنيها.كام سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21؟بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر ما قيمته نحو 27080 جنيها من عيار 21، وهذا السعر من غير المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.