سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4 يوليو 2024

تترقب سوق الذهب اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في مصر، بدء تعاملات أعيرة الذهب مع الساعة الـ10 صباحًا في محلات الصاغة وذلك بعد تداولها على ارتفاع قبل نهاية يوم الأربعاء.
أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر
بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في سوق الصاغة، قبل نهاية تعاملات يوم الأربعاء 25440 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات
أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)
سجلت أسعار الذهب في آخر تعامل لها قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي:
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