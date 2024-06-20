سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4 يوليو 2024

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تترقب سوق الذهب اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في مصر، بدء تعاملات أعيرة الذهب مع الساعة الـ10 صباحًا في محلات الصاغة وذلك بعد تداولها على ارتفاع قبل نهاية يوم الأربعاء.



أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في سوق الصاغة، قبل نهاية تعاملات يوم الأربعاء 25440 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات



أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)

سجلت أسعار الذهب في آخر تعامل لها قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي:

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سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3634 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3180 جنيهًا.بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2725 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2120 جنيهًا.سعر الذهب اليوم في مصر- شراءبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3622 جنيهًا.تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3170 جنيهًا.وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2717 جنيهًا.سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2113 جنيهًا.