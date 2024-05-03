سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30 مايو 2024. عيار 21 الآن

تحول سعر الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024، في مصر، لارتفاع طفيف خلال التعاملات المسائية بعد صعود سعر أوقية الذهب عالميًا، فيما اتجه الدولار الأمريكي للتذبذب بين الصعود والهبوط كونه من المؤثرات الأساسية في التداولات.
وما زال الغموض يكتنف مصير سعر الفائدة بعد بيانات الاقتصاد الأمريكي الضعيفة، والذي نما بوتيرة سنوية أبطأ بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، ما دفع سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية لتسجيل 2344 دولارًا ارتفاعًا من 2333 دولارًا صباحًا.
أسعار الذهب في مصر عيار 21 كم؟
سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 3120 جنيهًا للبيع، مقابل 3100 جنيه للشراء.
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