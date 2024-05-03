سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 30 مايو 2024. عيار 21 الآن

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الذهب

تحول سعر الذهب اليوم الخميس 30 مايو 2024، في مصر، لارتفاع طفيف خلال التعاملات المسائية بعد صعود سعر أوقية الذهب عالميًا، فيما اتجه الدولار الأمريكي للتذبذب بين الصعود والهبوط كونه من المؤثرات الأساسية في التداولات.

وما زال الغموض يكتنف مصير سعر الفائدة بعد بيانات الاقتصاد الأمريكي الضعيفة، والذي نما بوتيرة سنوية أبطأ بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، ما دفع سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية لتسجيل 2344 دولارًا ارتفاعًا من 2333 دولارًا صباحًا.

أسعار الذهب في مصر عيار 21 كم؟
سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 3120 جنيهًا للبيع، مقابل 3100 جنيه للشراء.

سعر الذهب كام دلوقتي؟
سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 بلغ نحو 3565 جنيهًا للبيع، مقابل 3542 جنيهًا للشراء.

كم سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر؟
سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر من غير المصنعية، سجل المستويات التالية:

سبيكة الذهب 1 جرام سجلت 3565 جنيها.

وسبيكة الذهب 2.5 جرام بلغت نحو 7130 جنيها.
وسبيكة الذهب 5 جرامات عند 17825 جنيها.

وسعر أوقية الذهب في مصر "31.1" جرام بلغت نحو 110871 جنيها.

جنيه الذهب في مصر عيار كام؟
وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عيار 21 إلى نحو 24960 جنيهًا بدون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18
تداول سعر بيع جرام الذهب عيار 18 عند نحو 2674 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر شراء جرام الذهب عند 2657 جنيهًا.

المصدر: بوابه الاهرام

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