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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29 - 8 - 2024

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الذهب

تنتظر سوق الذهب بدء تعاملات أعيرة الذهب اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 في مصر، مع الساعة الـ10 صباحًا في محلات الصاغة وذلك بعد تداولها قبل نهاية يوم الأربعاء على ارتفاع.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في آخر تعامل له يوم الأربعاء في سوق الصاغة، 27600 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات
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أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع)

سجلت أسعار الذهب في تعاملاتها قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي:
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سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3942 جنيهًا.


حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3450 جنيهًا.


بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2957 جنيهًا.


تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2300 جنيه.


سعر الذهب اليوم في مصر- شراء

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3920 جنيهًا.


تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3430 جنيهًا.


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2940 جنيهًا.


سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2286 جنيهًا.

المصدر: بوابه الاهرام

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