سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-9-2024

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تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا وذلك بعد تداول أعيرة الذهب دون تغير حتى قبل نهاية يوم الأربعاء.

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سعر جنيه الذهب اليوم في مصربلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية يوم الخميس 27120 جنيهات، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.أسعار الذهب اليوم فى مصربلغت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الأربعاء في مصر كالآتي:سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3874 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3390 جنيهًا.بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2905 جنيهات.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2260 جنيهًا.أسعار الذهب اليوم في مصر- شراءسجلت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الأربعاء في مصر كالآتي:بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3862 جنيهًا.تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3380 جنيهًا.وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2897 جنيهًا.سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2253 جنيهًا.