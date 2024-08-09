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سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 9-8-2024

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صورة الخبر: الذهب
الذهب

تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على ارتفاع قبل نهاية يوم أمس الخميس.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر
بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية يوم الخميس 27200 جنيه، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر
بلغت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الخميس في مصر كالآتي:
سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3885 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3400 جنيه.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2914 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2266 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء
سجلت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الخميس في مصر كالآتي:

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3857 جنيهًا.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3375 جنيهًا.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2892 جنيهًا.

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2250 جنيهًا.

المصدر: بوابه الاهرام

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