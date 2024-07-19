سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 19-7-2024

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تنتظر سوق الذهب بدء تعاملات أعيرة الذهب اليوم الجمعة 19 يوليو 2024 في مصر، مع الساعة الـ10 صباحًا في محلات الصاغة وذلك بعد تداولها قبل نهاية يوم أمس الخميس على ارتفاع.

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أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصربلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في آخر تعامل له يوم الخميس في سوق الصاغة، 26600 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع)سجلت أسعار الذهب في تعاملاتها قبل نهاية يوم أمس الخميس كالآتي:سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3800 جنيه.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3325 جنيهًا.بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2850 جنيها.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2216 جنيهًا.سعر الذهب اليوم في مصر- شراءبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3782 جنيهًا.تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3310 جنيهات.وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2837 جنيهًا.سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2206 جنيهات.