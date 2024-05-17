سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 17-5-2024

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الذهب

تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم الجمعة 17 مايو 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على ارتفاع قبل نهاية يوم أمس الخميس.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية يوم الخميس 25040 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الخميس في مصر كالآتي:

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3577 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3130 جنيهًا.
بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2682 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2086 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء

سجلت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الخميس في مصر كالآتي:

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيهًا.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3110 جنيهات.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2665 جنيهًا.

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2073 جنيهًا.

المصدر: بوابه الاهرام

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