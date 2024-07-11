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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024.. عيار 21 الآن

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صورة الخبر: الذهب
الذهب

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6- 8- 2024 في مصر ميلا إلى الاستقرار على أسعار أمس، مع تعافي الدولار عالميا والذي هدأ من وتيرة صعود أوقية الذهب عالميا.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في البورصة العالمية نحو 2397 دولارا للبيع، فيما سيظل قرب خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة داعما لصعود الذهب عالميا.

جرام الذهب عيار 21 عامل كام؟
سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الآن نحو 3355 جنيها، وسعر شراء جرام الذهب نحو 3335 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 3834 جنيها للبيع، مقابل سعر شراء جرام الذهب عند 3335 جنيها.

ما هو سعر الذهب اليوم؟
سعر بيع جرام الذهب عيار 18 نحو 2875 جنيها، مقابل سعر شراء جرام الذهب عند 2858 جنيها.

سعر الجنيه الذهب المصري
وصل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى مستوى 26840 جنيها بيع إلى المستهلك من غير المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.

المصدر: بوابه الاهرام

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