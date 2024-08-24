سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 9 - 9 - 2024

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين 9-9-2024 ، في مصر، بأسواق الصاغة والمجوهرات المحلية، بالتزامن مع أولى التعاملات لهذا الأسبوع .

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أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصربلغ سعر الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الإثنين، كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3874 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3380 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2906 جنيهات.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2260 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصربلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، عند 27120 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب، قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصرسجل سعر الذهب المستعمل في محلات الصاغة، كالآتي:بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3862 جنيهًا.تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3370 جنيهًا.وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2897 جنيهًا.سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2253 جنيهًا.