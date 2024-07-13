سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين مع بداية التعاملات الصباحية



الذهب الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين، استقرارا بالسوق المحلية في مصر، في بداية التعاملات الصباحية، وبالتزامن مع بدء تداول أولي جلسات التداول في البورصة العالمية للذهب.

.

وكانت أسعار الذهب قد حقق تراجعا طفيفا بنحو 15 جنيها أمس الأحد.

قد يعجبك أيضا...

جرام الذهب بكام في محلات الصاغة النهاردةبلغ سعر جرام الذهب اليوم الإثنين في محلات الصاغة كالتالي:سعر الذهب اليوم عيار 24 تداول عند 3948 جنيها للبيع، و 3937 جنيها للشراء.سعر الذهب اليوم عيار 21 وصل إلى 3455 جنيها للبيع، و 3445 جنيها للشراء.سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل حوالي 2961 جنيها للبيع، و 2953 جنيها للشراء.سعر الذهب اليوم عيار 14 بلغ نحو 2303 جنيهات للبيع، و 2297 جنيها للشراء.سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصرسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27640 جنيها بيع إلي المستهلك وزن 8 جرامات عيار 21 ذهب صافي، قبل إضافة الضريبة أو الدمغة والمصنعية، بينما بلغ نحو 27560 جنيها في حالة الشراء من المستهلك.مصنعية الذهب كامارتفعت قيمة مصنعية الذهب منذ بداية شهر يوليو الماضي، مع تطبيق قرار زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 %، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.