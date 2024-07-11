سعر الذهب في مصر اليوم الإثنينمع بداية التعاملات الصباحية



الذهب الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين، استقرارا بالسوق المحلية في مصر، في بداية التعاملات الصباحية، وبالتزامن مع بدء تداول أولي جلسات التداول في البورصة العالمية للذهب.

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جرام الذهب بكام في محلات الصاغة النهاردةبلغ سعر جرام الذهب اليوم الإثنين في محلات الصاغة كالتالي:سعر الذهب اليوم عيار 24 تداول عند 3817 جنيها للبيع، و 3794 جنيها للشراء.سعر الذهب اليوم عيار 21 وصل إلى 3340 جنيها للبيع، و 3320 جنيها للشراء.سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل حوالي 2863 جنيها للبيع، و 2846 جنيها للشراء.سعر الذهب اليوم عيار 14 بلغ نحو 2227 جنيها للبيع، و 2213 جنيها للشراء.سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصرسجل سعر الجنيه الذهب نحو 26720 جنيها بيع إلي المستهلك وزن 8 جرامات عيار 21 ذهب صافي، قبل إضافة الضريبة أو الدمغة والمصنعية، بينما بلغ نحو 26560 جنيها في حالة الشراء من المستهلك.