سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024

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تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية يوم الثلاثاء.

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سعر جنيه الذهب اليوم في مصربلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية يوم الثلاثاء 26280 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.أسعار الذهب اليوم فى مصربلغت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الثلاثاء في مصر كالآتي:سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3862 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3380 جنيهًا.بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2897 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2253 جنيهًا.أسعار الذهب اليوم في مصر- شراءسجلت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الثلاثاء في مصر كالآتي:بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3840 جنيهًا.تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3360 جنيهًا.وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2880 جنيهًا.سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2240 جنيهًا.