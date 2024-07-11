سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024.. عيار 21 الآن



الذهب الذهب

استهل سعر الذهب اليوم الأربعاء 31- 7- 2024 في مصر، التعاملات عند نفس مستويات إغلاق سعر الذهب أمس الثلاثاء والتي شهدت تغييرا مفاجئا بالختام إثر الارتفاع العالمي.

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واخترق سعر أوقية الذهب أمس مستويات 2400 دولار في الوقت الذي سينهي فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة، إذ تشير التوقعات إلى احتمال كبير بتثبيتها.كم سعر جنيه الذهب المصري؟حقق سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر مستوى 26200 جنيه عند البيع إلى المستهلك، من غير المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.سعر جرام الذهب عيار 21 الآنسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر نحو 3275 جنيها للبيع، لكن سعر شراء جرام الذهب عيار 21 نحو 3260 جنيها.سعر الذهب اليوم عيار 18 الآنتداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الآن عند نحو 2807 جنيهات للبيع، في حين بلغ سعر شراء جرام الذهب اليوم نحو 2794 جنيها.سعر السبيكة الذهب عيار 24 اليومبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء في مصر من غير المصنعية، هذه المستويات:سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم 3742 جنيها.وبلغ سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام في مصر 9355 جنيها.وناهز سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم نحو 18710 جنيهات.وتداول سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر عند نحو 37420 جنيها.كما وصل سعر سبيكة الذهب 31.5 جرام "أوقية الذهب" إلى نحو 117873 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 24لامس سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر حدود 3742 جنيها للبيع، وسجل سعر شراء جرام الذهب نحو 3725 جنيها.