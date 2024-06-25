سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024 .. عيار 18 بكام؟

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استهل سعر الذهب اليوم الأربعاء 17- 7- 2024 في مصر تعاملاته، عند نفس مستويات سعر إغلاق الذهب أمس الثلاثاء والتي شهدت قفزات ملحوظة بالأسواق العالمية ما عزز من الارتفاع المحلي.

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وعن أسعار الذهب عالميا فقد اخترقت أوقية الذهب مستويات 2465 دولارًا للبيع، أمس لذلك يتوقع العديد من المحللين إمكانية حدوث قفزات سعرية للذهب طالما ظل الاتجاه السائد هو الارتفاع خلال الأجل القصير.سعر الذهب عيار 21 الآن في مصرصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى 3305 جنيهات للبيع، بينما استقر سعر الذهب عيار 21 عند 3280 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3777 جنيها للبيع، بينما سعر شراء جرام الذهب هو 3748 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18تداول سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند نحو 2832 جنيها للبيع، ولكن سعر جرام الذهب شراء عيار 18 يبلغ 2811 جنيها.الذهب عيار 14 في مصرلامس سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 نحو 2203 جنيهات، لكن سعر شراء جرام الذهب عيار 14 هو 2186 جنيها.الذهب عيار 12 بكام؟سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 1888 جنيها للبيع، في مقابل سعر شراء جرام 12 نحو 1874 جنيها.سعر الجنيه الذهب اليومسعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر بلغ مستوى 26440 جنيها، وذلك بدون المصنعية أو الدمغة أو الضريبة وهو يزن 8 جرامات.