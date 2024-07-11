سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 4 - 8- 2024

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تترقب السوق المحلية، بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 4 أغسطس 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على الارتفاع الذي سجلته في وقت سابق قبل نهاية يوم السبت.

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أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3800 جنيه.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3325 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2850 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2216 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم السبت، في محلات الصاغة، عند 26600 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3782 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3310 جنيهات، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 2837 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2206 جنيهات.