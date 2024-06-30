سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 30-6-2024

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تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب دون تغير على مدار يوم السبت.



أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع )

سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:



بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3605 جنيهات.

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حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3155 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2704 جنيهات.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2103 جنيهات.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، قبل نهاية يوم السبت عند 25240 جنيهًا، ويزن جنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3594 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3145 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 بـ2695 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2096 جنيهًا.