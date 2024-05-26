سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26-5-2024

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تترقب السوق المحلية بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 26 مايو 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب دون تغير حتى قبل نهاية يوم السبت.



أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (شراء)

سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:



بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3582 جنيها.

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حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3135 جنيها.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2687 جنيها.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2090 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 25080 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (بيع)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3554 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3110 جنيهات، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 2665 جنيهًا، وحققت أسعار الذهب عيار 14 نحو 2073 جنيهًا.