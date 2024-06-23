سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 23-6-2024

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تترقب السوق المحلية بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 23 يونيو 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، في أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.



أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)

سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:



بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3588 جنيهًا.

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حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3140 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2691 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2093 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 25120 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3572 جنيها، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3135 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 بـ2678 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2083 جنيهًا.