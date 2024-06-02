سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2-6-2024

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تترقب السوق المحلية بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 2 يونيو 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية يوم السبت.



أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)

سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:



بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3542 جنيهًا.

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حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3100 جنيه.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2657 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2066 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم السبت، في محلات الصاغة، عند 24800 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3531 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3090 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 بـ2648 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2060 جنيهًا.