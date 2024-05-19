سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19-5-2024

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تترقب السوق المحلية بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية يوم السبت.



أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)

سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:



بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3622 جنيهًا.

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حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3170 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2717 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2113 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم السبت، في محلات الصاغة، عند 25360 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3605 جنيهات، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3155 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 بـ2704 جنيهات، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2103 جنيهات.