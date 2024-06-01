سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 16 - 6 - 2024

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تترقب السوق المحلية بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 16 يونيو 2024 في مصر، أول أيام عيد الأضحى المبارك.



أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)

سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:



بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3588 جنيهًا.

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حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3140 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2691 جنيه.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2093 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 25120 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3565 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3120 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 بـ2674 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2080 جنيهًا.