سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12-5-2024

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تترقب السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم الأحد 12 مايو 2024 في مصر، ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على ارتفاع قبل نهاية يوم السبت.



أسعار الذهب الجديد اليوم في مصر (شراء)

بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3588 جنيهًا.



حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3140 جنيهًا.

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