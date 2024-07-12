سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11 - 8 - 2024



الذهب الذهب

تترقب السوق المحلية بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك في ثاني أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية للذهب.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3965 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3470 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2974 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2313 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم السبت، في محلات الصاغة، عند 27760 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3954 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3450 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 2965 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2306 جنيهات.