سعر الذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء 14-5-2024 .. عيار 21 بكام

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3100 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في السوق المحلية استقرارا ملحوظا خلال بداية التعاملات اليومية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيها للبيع دون مصنعية.
أسعار الذهب اليوم
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر، خلال بداية التعاملات اليومية، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب وفقًا لنوع العيار.
سعر جرام الذهب عيار 24
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 3543 جنيهًا للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.
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