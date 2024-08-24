سعر الذهب بمحال الصاغة اليوم السبت

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سعر الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحال الصاغة بمستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024م.

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ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من أحداث ساخنة والتوترات في الشرق الأوسط وأزمات اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة والتي تؤثر بشكل مباشر على سعر المعدن الأصفر.وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أسعار الذهب اليوم:سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3934 جنيهًاوصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3443 جنيهًاجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2951 جنيهًاسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27544 جنيهًاسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2517 دولارًاويتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل منها سعر الدولار الأمريكي والذي يؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب في جميع أنحاء العالم،حيث يعد العملة المستخدمة بشكل أساسي في العالم وله علاقة عكسية مع الذهب، ففي حال انخفاض الدولار الأمريكي ارتفع سعر الذهب عالمياً لأن بقية عملات العالم تكتسب قيمة في سعر الصرف النسبي، ويمكن للمستثمرين خارج الولايات المتحدة حينها شراء المزيد من الذهب، مما يزيد من الطلب على الذهب وسعره.كما يؤثر الطلب على الذهب على أسعاره، ويختلف الطلب باختلاف أنواع الذهب.ويلعب أيضًا إنتاج الذهب العالمي واستخراجه دورًا كبيرًا على أسعاره حيث أن تجاوز الطلب على الذهب، يرتفع سعر الذهب عالميًا.