سعر الذهب اليوم 9-6-2024 في مصر

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تترقب السوق المحلية بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 9 يونيو 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية يوم السبت.



أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)





سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:

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بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3537 جنيها.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3095 جنيها.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2652 جنيها.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2063 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 24760 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3525 جنيها، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3085 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 بـ2644 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2056 جنيهًا.