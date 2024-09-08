سعر الذهب اليوم 8-9-2024 في مصر

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تترقب السوق المحلية بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب دون تغير حتى قبل نهاية يوم السبت.

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أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3880 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3395 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2910 جنيهات.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2263 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم السبت، في محلات الصاغة، عند 27160 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3880 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3395 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 2910 جنيهًات، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2263 جنيهًا.