سعر الذهب اليوم 24-8-2024 في مصر صباحًا

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تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم السبت 24 أغسطس 2024 في مصر، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على ارتفاع حتى قبل نهاية تعاملات يوم الجمعة.

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أسعار الذهب الجديد اليوم في مصر (بيع)بلغ سعر الذهب في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3960 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3465 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2970 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2310 جنيهات.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم الجمعة في محلات الصاغة، عند 27720 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجل سعر الذهب المستعمل في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، كالآتي:بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3937 جنيهًا.تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3445 جنيهات.وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2952 جنيهًا.سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2296 جنيهًا.