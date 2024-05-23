سعر الذهب اليوم 23-5-2024 في مصر

تترقب سوق الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 في مصر، بدء تعاملات أعيرة الذهب مع الساعة الـ10 صباحًا في محلات الصاغة وذلك بعد تداولها قبل نهاية يوم الأربعاء على تراجع سجلته خلال ذلك اليوم.
أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر
بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في آخر تعامل له يوم الأربعاء في سوق الصاغة، 24960 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات
أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)
سجلت أسعار الذهب في آخر تعامل لها قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي:
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