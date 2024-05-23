سعر الذهب اليوم 23-5-2024 في مصر

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تترقب سوق الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 في مصر، بدء تعاملات أعيرة الذهب مع الساعة الـ10 صباحًا في محلات الصاغة وذلك بعد تداولها قبل نهاية يوم الأربعاء على تراجع سجلته خلال ذلك اليوم.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر
بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في آخر تعامل له يوم الأربعاء في سوق الصاغة، 24960 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات

أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)
سجلت أسعار الذهب في آخر تعامل لها قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي:

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3611 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3160 جنيهًا.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2708 جنيهات.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2106 جنيهات.
سعر الذهب اليوم في مصر- شراء
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3588 جنيهًا.

تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3140 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2093 جنيهًا.

المصدر: بوابه الاهرام

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