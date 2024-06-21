سعر الذهب اليوم 21-6-2024 في مصر صباحًا

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تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على سعر الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على ارتفاع قبل نهاية يوم أمس الخميس.



سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21، قبل نهاية يوم الخميس 25200 جنيه، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.



أسعار الذهب اليوم في مصر

بلغت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات يوم الخميس في مصر الآتي:

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سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3600 جنيه.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3150 جنيهًا.بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2700 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2100 جنيه.أسعار الذهب اليوم في مصر- شراءسجلت أسعار الذهب الكسر قبل نهاية تعاملات يوم الخميس في مصر الآتي:بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيهًا.تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3130 جنيهًا.وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2682 جنيهًا.سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2086 جنيهًا.