سعر الذهب اليوم 20-6-2024 في مصر



الذهب الذهب

تترقب سوق الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في مصر، بدء تعاملات أعيرة الذهب مع الساعة الـ10 صباحًا في محلات الصاغة وذلك بعد تسجيلها انخفاض قبل نهاية يوم الأربعاء.



أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في آخر تعامل له يوم الأربعاء في سوق الصاغة، 25080 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات



أسعار الذهب اليوم فى مصر (بيع)

سجلت أسعار الذهب في آخر تعامل لها قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي:

قد يعجبك أيضا...

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3582 جنيهًا.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3135 جنيهًا.بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2687 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2090 جنيهًا.سعر الذهب اليوم في مصر- شراءبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3565 جنيهًا.تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3120 جنيهًا.وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2674 جنيهًا.سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2080 جنيهًا.