سعر الذهب اليوم 20-6-2024 في مصر

تترقب سوق الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في مصر، بدء تعاملات أعيرة الذهب مع الساعة الـ10 صباحًا في محلات الصاغة وذلك بعد تسجيلها انخفاض قبل نهاية يوم الأربعاء.
أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر
بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في آخر تعامل له يوم الأربعاء في سوق الصاغة، 25080 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات
أسعار الذهب اليوم فى مصر (بيع)
سجلت أسعار الذهب في آخر تعامل لها قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي:
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