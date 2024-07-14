سعر الذهب اليوم 14-7-2024 في مصر صباحًا

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تنتظر السوق المحلية بدء التعامل على أعيرة الذهب اليوم الأحد 14 يوليو 2024 في مصر، مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على تراجع قبل نهاية يوم السبت.

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أسعار الذهب الجديد اليوم فى مصر (بيع)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3708 جنيهات.حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3245 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2781 جنيها.تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2163 جنيهًا.أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصرتداولت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 25960 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (شراء)سجلت أسعار الذهب قبل نهاية يوم السبت كالآتي:بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3691 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3230 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 بـ2768 جنيهًا، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 2153 جنيهًا.